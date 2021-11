PCP diz que data das eleições é "incompreensivelmente tardia"

O PCP considerou hoje que a data de 30 de janeiro escolhida pelo Presidente da República para as eleições legislativas antecipadas é "incompreensivelmente tardia" e dá a sensação de estar condicionada por "candidaturas a lideranças partidárias"."É uma data incompreensivelmente tardia e que entra em contradição com a própria declaração do Presidente da República de que devia haver uma clarificação da situação do país o mais rapidamente possível", disse o deputado comunista António Filipe, em declarações nos Passos Perdidos da Assembleia da República, depois de anunciada a data das eleições.O membro do Comité Central do PCP acrescentou que a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa dá a sensação de que foi escolhida "em nome de conveniências" de "candidaturas a lideranças partidárias".António Filipe sustentou que as eleições "podiam ser perfeitamente realizadas mais cedo", como aconteceu com outros sufrágios, "designadamente para a Presidência da República"."Seria perfeitamente possível e adequado que as eleições tivessem lugar no dia 16 ou 23 de janeiro", argumentou. O dia 16 foi a data que reuniu mais consenso entre os partidos com representação parlamentar durante as audiências com o Presidente da República, no último sábado.Questionado sobre se estava a referir-se em específico às eleições dentro dos partidos da direita, o deputado confirmou que sim e que o partido não vê "outra explicação para que haja um protelamento artificial da data da realização das eleições".A decisão de marcar as eleições para o penúltimo dia de janeiro, reforçou, vai contra "o propósito de as realizar o mais brevemente possível", mas ao encontro "de posições manifestadas por candidatos" que concorrem para vencer eleições dentro dos próprios partidos.António Filipe disse que o PCP achava que o país não necessitava de uma crise política, mas rejeitou que isso seja culpa do partido."O PCP sempre deixou claro que não trabalhou para que o Orçamento do Estado fosse rejeitado. Ele foi rejeitado porque, efetivamente, houve uma intransigência da parte do Governo, exclusivamente nas suas soluções, e sem ter uma postura de abertura ao diálogo que permitisse viabilizar", elaborou.Os comunistas são da opinião de que o cenário de eleições antecipadas não era o único possível, mas concordaram que, "a haver eleições deveriam ser o mais rapidamente possível". "Ora, o mais rapidamente possível não é o dia 30 de janeiro", completou.António Filipe lembrou que depois da dissolução da Assembleia da República o Governo fica "muito limitado na medida em que não tem possibilidade de apresentar qualquer proposta" ao parlamento.O dirigente comunista disse que a experiência no passado "de dissolução da Assembleia da República com um Governo que não se demitiu, fez com que após a dissolução esse Governo tenha apresentado a sua demissão".No entanto, rejeitou querer antecipar-se "a decisões que compete ao Governo tomar".O Presidente da República anunciou hoje que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro."Uma semana e um dia depois da rejeição do Orçamento para 2022 encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.O chefe de Estado defendeu que "em momentos como este existe sempre uma solução em democracia, sem dramatizações nem temores, faz parte da vida própria da democracia: devolver a palavra ao povo".