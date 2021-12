PAN e PSD aprovaram mais diplomas do Governo do que a esquerda

O PAN e o PSD foram os partidos de oposição que mais vezes votaram ao lado do PS para aprovar os diplomas do Governo na Assembleia da República. Das 91 propostas de lei apresentadas pelo Governo desde o início da legislatura que agora chega ao fim, o PAN aprovou 63. O PSD aprovou 57.



Isto significa que quase 70% das propostas de lei apresentadas pelo Governo tiveram o voto favorável do PAN. Mais: em dois terços das votações (62,6%) o Governo socialista contocou com o apoio, expresso pelo voto a favor, do PSD.









Leia Também As outras contas de Costa para o OE 2022 O BE deu o seu voto a 50,5% das propostas. Foram 46 as propostas aprovadas pelos bloquistas, mais nove que o PCP.

A contabilização foi feita na edição desta terça-feira, 14 de dezembro, do Diário de Notícias . Só depois surgem as bancadas da esquerda - e a alguma distância.