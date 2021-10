Parlamento aprova isenção de selo na reestruturação de dívidas

ficaria excluído da isenção qualquer "empréstimo adicional para cobrir necessidades de liquidez". A proposta foi depois enviada ao Parlamento para discussão e aprovação, deixando claro, no entanto, que a medida se destina apenas às empresas.

As operações de reestruturação ou refinanciamento de crédito são comuns nos casos em que o devedor se vê em dificuldades financeiras suscetíveis de levar a uma situação de incumprimento.

Assim, as famílias que tenham dívidas em moratória e que se vejam em dificuldades para retomar o pagamento dos seus empréstimos, com o fim da moratória, terão de suportar o pagamento do imposto do selo a que haja lugar, sendo obrigadas a avançar com reestruturações de dívida. Já as empresas terão isenção de selo.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira a isenção de imposto do selo para as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória. A proposta do Governo visa minimizar os impactos do fim das moratórias, que terminaram no final de setembro, mas destina-se apenas às empresas. A iniciativa do Governo foi aprovada por unanimidade por todos os partidos e pelas duas deputadas não-inscritas.