PCP pede mobilização dos comunistas "na rua" em ação da CGTP no dia 25

O secretário-geral do PCP apelou hoje aos comunistas que vão para a rua no dia 25 de fevereiro para que elevem "a luta" e se juntem à ação nacional da CGTP na defesa dos salários, emprego e direitos.O apelo foi feito numa sessão para assinalar os 90 anos do órgão central do PCP, em Lisboa, onde Jerónimo de Sousa repetiu as principais reivindicações do partido na resposta à crise epidémica de covid-19, entre elas mais contratação de pessoal para a área da saúde e o pagamento a 100% aos pais que ficam em casa com os filhos em tempo de aulas à distância.O líder dos comunistas traçou um cenário de dificuldades em Portugal e no mundo, para justificar, depois, que esta é "uma realidade" que "apela ao reforço" da intervenção e iniciativa "nas empresas e locais de trabalho" e "à mobilização e desenvolvimento da luta que precisa de ser elevada e ampliada"."Luta que tem, no imediato, data marcada, por decisão da CGTP-IN para o próximo dia 25 deste mês, que exige de nós um empenhamento prioritário na participação e mobilização", afirmou.