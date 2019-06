Pedro Nuno Santos: Infelizmente o Estado não tem poderes para demitir comissão executiva da TAP

O ministro das Infraestruturas afirmou esta quinta-feira que "infelizmente não está no âmbito dos poderes do Estado" demitir a comissão executiva da TAP, reafirmando que a relação de confiança saiu fragilizada com atribuição de prémios sem conhecimento do maior acionista.

"Houve quem pedisse, perante declarações tão fortes, que a consequência deveria ser a demissão da comissão executiva [da TAP]. Infelizmente, não está no âmbito dos poderes do Estado fazer isso. Mas está no meu âmbito, e no âmbito do Governo, poder falar. Fui firme e a mensagem foi bem recebida pelo acionista privado e pela comissão executiva", declarou Pedro Nuno Santos, numa entrevista no Jornal da Noite da SIC.