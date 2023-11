Pescas, agricultura e tráfico de seres humanos. Aprovadas as primeiras propostas da oposição

A maioria socialista já aprovou as primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 pela oposição. A primeira foi do PSD e diz respeito ao uso de casas dos pescadores para a revitalização de comunidades piscatórias. Aprovadas também medidas para a agricultura e o reforço do combate ao tráfico de seres humanos.A votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 começou na tarde desta quinta-feira e estão já aprovadas as primeiras propostas da oposição que serão incluídas no texto final. A primeira, apresentada pelo PSD, prevê a transferência do património das Casas dos Pescadores que não estejam afetas a fins de Segurança Social para as autarquias locais. A proposta contou com a abstenção do PCP e Chega e nenhum voto contra.Foi também aprovada uma proposta relativa ao Programa Nacional de Apoio à Agricultura de Precisão. O Livre pede "alterações orçamentais para criar o Programa Nacional de Apoio à Agricultura de Precisão" uma vez que, dizem, esta técnica agrícola constitui um "oportunidade de melhoria na produção de culturas, que assim apresentam mais eficiência e melhor qualidade, recorrendo a um uso sustentável dos recursos naturais".O PS aprovou também o reforço de meios para a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos proposto pelo PSD. Os social-democratas lembram, na proposta, que o plano de ação para a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos terminou em 2021 e desde então o país está sem um "instrumento enquadrador das medidas de ação na prevenção" destes casos.Face a isso, a proposta que será agora incluída no OE 2024 determina que é necessário reforçar meios em áreas como a fiscalização do trabalho de empresas de recrutamento, nomeadamente para explorações agrícolas; promover campanhas de sensibilização; formar de forma especializada dos agentes na identificação das vítimas; e centralizar a recolha dos dados de tráfico de seres humanos.Na mesma linha, foi aprovada outra proposta do PSD que visa o reforço de meios para a prevenção e combate à violência contra as pessoas idosas. Para esse reforço, será realizado um inquérito para "conhecer as dimensões e o impacto do fenómeno da violência" contra idosos e promovido um plano de formação especializada dirigidas aos profissionais das forças de segurança, das áreas da saúde e da segurança social para prevenir este casos.Do Livre, foi ainda aprovado um plano de "formação profissional certificada sobre procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil". O plano destina-se aos funcionários das conservatórias do registo civil e de postos consulares, dada a "necessidade inequívoca" de dotar esses profissionais da "informação adequada e sensibilidade necessária para a correta implementação do direito à autodeterminação da identidade e expressão de género".(Artigo atualizado às 16:45 com a correção de um erro em relação à proposta sobre os cuidadores informais, que foi chumbada)