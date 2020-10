Presidenciais com voto recolhido porta a porta

Leia Também PSD quer alterar leis eleitorais para que infetados ou em quarentena possam votar

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) é, segundo a mesma publicação, favorável à alteração ao voto antecipado por reduzir o "impacto discriminatório que a medida tem nos cidadãos em função das suas condições de mobilidade", assim como ao sufrágio porta a porta.





As eleições presidenciais vão estrear o voto porta a porta para quem estiver em confinamento obrigatório, numa tentativa de evitar a exclusão de votantes devido à pandemia, avança o Jornal de Notícias , esta quinta-feira.Em cima da mesa está a possibilidade de se criar equipas compostas por, no mínimo, três elementos para levar os boletins à casa dos eleitores confinados. O voto é feito de imediato, entregue à equipa móvel e selado na hora.De acordo com o jornal, serão ainda criadas mesas em todos os municípios para quem pretenda votar antecipadamente. Até agora, só era disponibilizada uma mesa por capital de distrito, embora qualquer pessoa possa pedir voto antecipado.