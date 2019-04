Ricardo Almeida

secretário de Estado do Ambiente pediu a demissão após ter sido

que nomeou o primo para adjunto do seu gabinete. Inicialmente o caso levou apenas à demissão do primo, Armindo dos Santos Alves. Numa carta enviada ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, Carlos Martins considerava que "o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor primeiro-ministro" e, por isso, pediu a demissão. Esta foi aceite pelo ministro e o primeiro-ministro.



A nomeação do primo do governante ganhou relevância à luz das declarações de António Costa. Numa entrevista dada à TSF e ao Dinheiro Vivo, o primeiro-ministro estabeleceu como linha vermelha a nomeação direta de um familiar. Só haveria "uma questão ética se alguém nomeasse um familiar seu",

.

João Ataíde, atual presidente da câmara municipal da Figueira da Foz, é o novo secretário de Estado do Ambiente, segundo uma nota do site da Presidência publicada esta segunda-feira, 8 de abril. Na semana passada, o seu antecessor, Carlos Martins, pediu a demissão após se saber que nomeou o primo para adjunto do seu gabinete."Nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, e sob proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República exonerou Carlos Manuel Martins das funções de Secretário de Estado do Ambiente e nomeou para aquelas funções João Albino Rainho Ataíde das Neves, atual Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz", anuncia Marcelo Rebelo de Sousa.A tomada de posse realiza-se na próxima quinta-feira, 11 de abril, pelas 18h, no Palácio de Belém.De acordo com a informação que consta no site da câmara, João Ataíde tem 60 anos é licenciado em direito pela Universidade de Coimbra. Desde 2009 que é presidente da câmara municipal da Figueira da Foz eleito pelo Partido Socialista, exercendo atualmente o terceiro mandato. É juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra em licença sem vencimento.Na passada quinta-feira, o