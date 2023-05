Presidente da República já não fala às 14:00

estará disposto a deixar cair o Governo se Galamba não resistir à CPI, dando assim menos peso à ideia de que não há uma alternativa para governar.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já não fala aos jornalistas às 14h00 desta sexta-feira. A conferência, anunciada por vários meios de comunicação durante esta manhã, terá sido cancelada devido a um atraso do chefe de Estado para a reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que acontece às 14h30, noticia o Expresso Não era conhecido qual o tema que motivou a conferência, mas a convocatória foi anunciada um dia após a audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a TAP. Na quarta-feira, foi ouvido o ex-adjunto do mesmo, Frederico Pinheiro.O Expresso noticiou hoje que Marcelo Rebelo de Sousa