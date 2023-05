Presidente da República vai falar às 14:00

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República fala aos jornalistas antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, às 14:00 desta sexta-feira, avançam a CNN Portugal e a Rádio Renascença O tema sobre o qual o chefe de Estado vai prestar declarações não foi revelado, mas a convocatória surge depois das audições, na comissão parlamentar de inquérito à TAP, do ministro das Infraestruturas, da sua chefe de gabinete e do ex-adjunto Frederico Pinheiro.