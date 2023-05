Marcelo estará disposto a deixar cair Governo se Galamba não resistir à CPI

Marcelo Rebelo de Sousa estará a dar menos peso à ideia de que não há uma alternativa para governar e estará disposto a deixar cair o Governo se Galamba não resistir à CPI, escreve esta sexta-feira o jornal Expresso.





Fonte próxima do Presidente indica ao jornal que "a falta de alternativa política ao Governo deixou de ser prioridade". A convicção em Belém será a de que se o ministro das Infraestruturas cair na comissão de inquérito, segue-se o Governo depois.





Marcelo, que esta quinta-feira chamou a atenção para a relevância do prestígio das instituições - referindo que "é uma ilusão achar que se pode ter poder sem responsabilidade" - já não estará tão inclinado a pesar os fracos resultados do PSD, relevando antes a avaliação que se possa fazer do funcionamento do Governo ou sobre a ilegalidade do recurso ao SIS.



Todos os dias surgem novas informações sobre o recurso às secretas. Esta quinta-feira, na comissão parlamentar de inquérito, João Galamba disse que não se lembrava se falou ou não com a ministra da Justiça sobre o recurso ao SIS, contrariando a indicação que tinha dado em conferência de imprensa no final de abril. Explicou no entanto que falou com a ministra da Justiça depois de ter falado com o ministro da Administração Interna e com o secretário de Estado adjundto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, que terá dado indicação para envolver as secretas.



Acrescentou ainda que por volta da 1h da manhã falou por telefone com o primeiro-ministro, contando o que aconteceu nessa noite.





Quem segurou o ministro das Infraestruturas até aqui, porém, foi o primeiro-ministro. Ao rejeitar a demissão de João Galamba, António Costa desafiou o Presidente da República.