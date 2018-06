PS atira à esquerda e elogia acordo laboral alcançado com concertação e não confrontação

Miguel Baltazar/Negócios

Logo a abrir o debate quinzenal com o primeiro-ministro que decorre esta terça-feira, 5 de Junho, no Parlamento, o presidente do PS e líder da bancada parlamentar, Carlos César, fez questão de destacar o acordo alcançado em sede de concertação social para uma nova lei laboral destinada a diminuir a precariedade no trabalho.

Mas Carlos César fez um elogio ao mesmo tempo que deixou críticas aos parceiros parlamentares da esquerda. O líder da bancada socialista sinalizou o "grande consenso" que gerou o acordo, excluindo a "excepção habitual da CGTP que rejeita em regra este tipo de compromissos".

Além de saudar o acordo, César revelou que o PS permanece disponível para "as melhorias que ainda puderem ser introduzidas" no diploma e lembrou que o acordo obtido foi alcançado "pela concertação e não pela confrontação". O PS "tem muito orgulho em mais estes progressos com que podemos marcar esta legislatura", prosseguiu o presidente socialista considerando que tal se fica a dever à "capacidade de diálogo plural e transversal do Governo".

Na resposta, o primeiro-ministro António Costa destacou um acordo que privilegia o "combate à precariedade e a dinamização da contratação colectiva" e que mostra "o bom funcionamento da concertação social", um "pilar" da economia portuguesa. Costa defendeu ainda que face à constante pressão exercida por instituições internacionais no que diz respeito às regras laborais, é "importante ter uma posição nacional sólida e consensualizada com os parceiros sociais".