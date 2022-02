PS destaca legado deixado por Maria Carrilho nas áreas da Defesa e Assuntos Europeus

O PS considerou hoje que a sua antiga deputada e dirigente Maria Carrilho deixa um legado importante sobre as políticas de defesa nacional e de assuntos Europeus, áreas em que abriu "novos horizontes".Maria Carrilho, antiga dirigente e eurodeputada do PS, professora universitária, morreu esta madrugada aos 78 anos vítima de leucemia no Hospital CUF Tejo, em Lisboa, onde se encontrava internada há algum tempo.Numa nota publicada na página do PS na Internet, os socialistas referem que a professora universitária Maria Carrilho "era uma personalidade ímpar, que se destacou pela dinâmica"Foi a primeira mulher em Portugal a dedicar-se a temas da Defesa e das Forças Armadas, tendo enriquecido grandemente esta área de estudos. Deixa-nos um importante legado sobre a relação entre a Europa e os Estados Unidos no domínio da Defesa e sobre a relação das Forças Armadas com a sociedade civil", aponta o PS.No percurso político da professora universitária, o PS salienta que Maria Carrilho deixa "a grata memória de alguém que abriu novos horizontes, pelo seu longo percurso de vida dedicado à causa pública, que iniciou ainda durante a ditadura do Estado Novo, e que a levou ao exílio em Itália"."O PS assume o compromisso de honrar a obra e a memória de Maria Carrilho, do mesmo modo como a mesma se comprometeu com a Europa e com a luta por um futuro europeu para Portugal. À sua família e amigos, o PS endereça as suas mais sentidas condolências e manifesta o seu mais sentido pesar", acrescenta-se na mesma mensagem.Professora Catedrática do ISCTE, Maria Carrilho licenciou-se em sociologia pela Universidade de Roma, tendo feito doutoramento em sociologia política pela Universidade Técnica de Lisboa, e era coordenadora do mestrado em Estudos Europeus no ISCTE.Maria Carrilho esteve na primeira linha política com a eleição de António Guterres para o cargo de secretário-geral do PS em 1992, tendo pertencido ao Secretariado Nacional deste partido.Especialista em assuntos de Defesa Nacional e em Assuntos Europeus, foi eleita eurodeputada pelo PS em 1999, funções em que permaneceu até 2004.Ao longo da sua vida, Maria Carrilho publicou várias obras, destacando os "Novos media, novas políticas?" (2002); "Portugal no contexto Internacional: Opinião pública, defesa e segurança" (1998); "Segurança e Defesa na Opinião Pública Portuguesa" (1995); "Democracia e Defesa", (1994), "Mulheres e Defesa Nacional", (1992); "Forças Armadas e Mudança Política em Portugal no Século XX" (1985); "Sociologia da Negritude" (este primeiro publicado em Roma em 1973); e "Portogallo, La Via Militare", Milão (1975).