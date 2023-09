PS vai aprovar lei do tabaco. Oposição fala de "proibicionismo"

Governo foi esta quinta-feira debater a nova lei do tabaco ao Parlamento que será sujeita a votação nesta sexta-feira. Oposição fala de proibicionismo e risco de contrabando. Socialistas foram os únicos a revelar intenções de votar a favor do diploma e apelam a consenso "a uma só voz". À direita e esquerda voto contra já foi anunciado. Livre e PCP são os únicos que não se comprometem sobre a intenção de voto, mas deixam críticas.A Assembleia da República ocupou-se, esta quinta-feira, de debater a intenção do Executivo de restringir o consumo e a venda de produtos tabagísticos. O debate contou com a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, mas foi a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, que apresentou a proposta ao Parlamento e deu a cara pelo Executivo. Defendeu, na intervenção inicial, que esta é uma proposta que promove a "defesa dos mais vulneráveis", "uma das tarefas fundamentais de qualquer sociedade" ."A promoção da saúde não pode ser uma mera declaração inconsequente, tem de se transformar em política real que ajude a criar ambientes saudáveis e promova escolhas benéficas", afirmou apelando ao voto favorável dos deputados.O Partido Socialista, de onde já surgiram até algumas vozes de oposição interna, veio pedir uma resposta a "uma só voz". "Se nos meios a utilizar podemos divergir, na prevenção da doença não faz sentido que não tenhamos uma só voz", afirmaram.Os partidos responderam sem dar o braço a torcer às vontades do Executivo. Apesar da concordância em relação à necessidade de combater o consumo do tabaco, as críticas foram praticamente consensuais entre a oposição, da esquerda à direita.Os sociais-democratas foram os primeiros a falar e começaram por, para lá do debate, criticar a "figura de corpo presente" de Manuel Pizarro por, apesar da presença, não intervir em nome do Executivo. Depois, o deputado Miguel Santos passou à análise da proposta. Ironizou dizendo que a secretária de Estado trouxe um discurso "muito alinhadinho", mas que merece "alguns reparos".Lembrou o "impacto que a lei do tabaco vai produzir sobre a pequena mas relevante indústria tabaqueira dos Açores e da Madeira", começou a onda de acusações de "proibicionismo" e pediu mais medidas, para além da legislação, para prevenir o consumo de tabaco. "Fazer legislação e alterações legislativas é uma coisa, trabalhar todos os dias com intensidade, com capacidade de decisão, com competência é claramente bastante mais difícil", acusou.Também à direita, Chega e Iniciativa Liberal vão opor-se à proposta. O partido liderado por André Ventura acusa o PS de querer agravar as diretrizes europeias e de estar a ser o "maior promotor do contrabando" de tabaco. Os liberais argumentam o seu voto referindo que "esta proposta de lei é a prova de que o Governo vê o povo português como crianças irresponsáveis" ao optar por um "complexo sanitário feito com o paternalismo do Estado".Passando para o lado esquerdo do plenário, os argumento não diferiram muito. O Bloco deixou clara a sua posição referindo que esta é uma proposta "que falha em demasiadas coisas". "Por isso, não podemos acompanhar esta proposta de lei", esclareceu a deputada Isabel Pires.O PCP, tal como o Livre, não se comprometem ainda com qualquer decisão em relação à orientação de voto, mas não se inibiram de criticar. O PCP, por João Dias, questionou sobre quais medidas nesta nova lei reduzem e protegem "a população da exposição ao tabaco" e sobre se "continua a investir na advertência para os malefícios do tabaco".Rui Tavares afirmou que acompanha o Executivo na ideia de que as "políticas públicas são mais eficazes para evitar que mais gente passe a fumar", mas que não concorda com a ideia de uma "sociedade assética e sem dependências". "Nós somos interdependentes e temos direito em consciência gerir as nossas dependências", defendeu.A votação está agenda para a manhã desta sexta-feira e, além da proposta do Governo, vão ser votados diplomas apresentados pelo Chega e o PAN.