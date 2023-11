PSD não vai criar "obstáculos" a exoneração pós-Orçamento se houver "vantagens"

não

Luís Montenegro diz que "é importante que o Governo" esclareça as "vantagens e desvantagens" de o país ter um Orçamento do Estado aprovado e em vigor no dia 1 de janeiro. "Aquilo que nos preocupa é que a decisão seja a que causa menos impacto na vida das pessoas", acrescentou após a audição em Belém com o Presidente da República."Se estiver em causa a execução de investimentos públicos que têm financiamento no PRR e prazo para ser concluídos, se estiver em causa a atualização salarial na administração pública, o pagamento com as atualizações das pensões, a redução de alguma carga fiscal" o PSD, diz Montenegro, "O líder do PSD insiste na necessidade de serem marcadas eleições após a demissão de António Costa, mas ressalva que o principal propósito da sua posição não é o da "confrontação". Pelo menos, para lá da natural "Tal como fizera ontem, Montenegro defendeu que a ida antecipada às urnas é o único caminho pela necessidade de iniciar "um ciclo novo" que corte "o mal pela raiz"."É preciso cortar o mal pela raiz, é preciso iniciar um ciclo novo, é preciso ouvir o povo português e dar a um futuro governo a autoridade política, que só o voto é capaz de conferir, para precisamente poder intervir de forma estrutural, estratégica, nos grandes desígnios que Portugal tem para os próximos anos. ", afirmou.Montenegro, questionado sobre as suas preferências para a data de novas eleições, defendeu que "tudo aquilo que possa ser acelerado, deve ser acelerado", mas ressalvou a importância de manter o "respeito democrático" pela situação política do PS."Não podemos deixar de registar também o nosso respeito democrático por aquilo que acontece noutros partidos políticos, em particular no Partido Socialista, evidentemente que estará prestes a iniciar-se um processo de substituição da sua liderança e, de acordo com isso, o calendário eleitoral terá de oferecer essa oportunidade ao Partido Socialista", frisou.O líder do PSD não adianta qualquer data específica e diz que "aquilo que importa é que a nossa posição é que as eleições se realizem o quanto antes".(atualizado às 19:47)