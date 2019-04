Quanto vão gastar os partidos nas Europeias 2019? E em quê?

Eleições europeias a 26 de maio Os partidos que concorrem nas eleições europeias deste ano planeiam gastar 4,9 milhões de euros na campanha eleitoral, de acordo com os orçamentos entregues no Tribunal Constitucional. A estimativa representa uma subida de 17% face ao valor estimado em 2014 (4,2 milhões de euros).



Contudo, é preciso ter em conta que, como mostra o exemplo das Europeias 2014, os orçamentos planeados não tendem a corresponder com os orçamentos executados pelas campanhas.

Pedro Marques é o cabeça-de-lista do PS O PS apresenta o maior orçamento com uma despesa de 1,25 milhões de euros, contando com uma subvenção pública de 1,15 milhões de euros e 100 mil euros de angariação de fundos. O PS é o que vai gastar mais em comícios (400 mil euros) e apostará mais em agências de comunicação e estudos de mercado (250 mil euros) do que os restantes partidos. Os socialistas gastarão ainda 110 mil euros em brindes.

Paulo Rangel é o cabeça-de-lista do PSD O PSD vai gastar 890 mil euros, contando com uma subvenção de 790 mil euros e 100 mil euros da contribuição do próprio partido. O PSD vai apostar mais em propaganda impressa e digital (275 mil euros) e terá custos administrativos na ordem dos 170 mil euros. A despesa com brindes e agências de comunicação é bem menor que a do PS.

João Ferreira é o cabeça-de-lista da CDU A CDU (coligação do PCP com o PEV) pretende gastar 850 mil euros. Neste caso, a subvenção esperada é menor (565 mil euros), contando por isso com as contribuições dos partidos (265 mil euros) e a angariação de fundos (20 mil euros) para financiar a despesa. A coligação não irá apostar em agências de comunicação e estudos de mercado, preferindo propaganda impressa e digital assim como cartazes. Além disso, a CDU terá o maior custo administrativo de todos os partidos: 250 mil euros.

Marisa Matias é a cabeça-de-lista do BE O BE tem o quarto maior orçamento com 576 mil euros de gastos, contando com uma subvenção pública de 400 mil euros, a angariação de 151 mil euros e 25 mil euros da contribuição do partido. A seguir ao PS, o BE é o partido que mais aposta em comícios (250 mil euros). Os bloquistas são os únicos dos principais partidos que não pretendem fazer gastos em brindes.

Nuno Melo é o cabeça-de-lista do CDS O CDS conta gastar 312 mil euros, uma despesa que será toda financiada pela contribuição do próprio partido. Os centristas, que atualmente têm um eurodeputado, não fixaram o montante que esperam receber de subvenção pública. A maior parte do orçamento da campanha vai para custos administrativos (100 mil euros), seguindo-se a realização de comícios (55 mil euros). Mas, no geral, os valores previstos de gastos não se aproximam aos restantes principais partidos.

Francisco Guerreiro é o cabeça-de-lista do PAN O PAN, que elegeu um deputado para a Assembleia da República em 2015, prevê receber subvenção pública. O Partidos das Pessoas, Animais e Natureza prevê gastar 78,4 mil euros nas Europeias 2019, sendo que cerca de metade será para custos administrativos. O resto divide-se entre propaganda, cartazes e agências de comunicação.

Rui Tavares é o cabeça-de-lista do Livre Apesar de ter falhado a eleição nas legislativas e nas europeias anteriores, o Livre está confiante de que o conseguirá fazer desta vez. O partido pretende gastar 11,6 mil euros, mas conta com uma subvenção pública desse mesmo valor. Os principais gastos serão em propaganda impressa e digital e em cartazes.

Ricardo Arroja é o cabeça-de-lista da Iniciativa Liberal O recém-criado Iniciativa Liberal (IL) vai pela primeira às urnas nas eleições europeias com o economista Ricardo Arroja como cabeça-de-lista. A IL pretende gastar 28,5 mil euros e conta com 25 mil euros de angariação de fundos e três mil euros da contribuição própria do partido. A maior parte da verba (20 mil euros) irá para cartazes.

Paulo Sande é o cabeça-de-lista do Aliança O Aliança conta fazer 350 mil euros de gastos que o partido espera pagar através de uma subvenção do mesmo valor. Ou seja, o partido de Pedro Santana Lopes espera eleger eurodeputados uma vez que só assim terá a possibilidade de receber parte da subvenção pública entregue aos partidos. A seguir ao PS e à CDU, será o partido que mais gastará em brindes.