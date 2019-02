Mário Cruz/Lusa

dos Assuntos Parlamentares, deve subir a ministro do Planeamento e da Habitação (pasta que pertencia ao ministério de Matos Fernandes), avançava esta quarta-feira o Diário de Notícias.



A remodelação governamental deve ocorrer ainda mais cedo do que o esperado. O primeiro-ministro, António Costa, deve dar a tomada de posse dos novos membros do Governo já esta segunda-feira, avança o jornal Público.Pedro Marques, atual ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, e Maria Manuel Leitão Marques, atual ministra da Presidência e Modernização Administrativa, terão aceitado o convite para integrar as listas do Partido Socialista para as eleições europeias.Pedro Nuno Santos, secretário de EstadoJá Mariana Vieira da Silva, secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, pode vir a suceder a Pedro Nuno Santos na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, apurou ainda o jornal diário.Na véspera de nomear os novos governantes, o primeiro-ministro fará chegar ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a lista dos nomes das personalidades que vão assumir funções ministriais.A última remodelação governamental ocorreu em outubro passado, quando exonerou quatro ministros - Defesa, Saúde, Economia e Cultura - e nomeou novos ministros para ocupar os seus lugares. Foi assim que Graça Fonseca subiu a ministra da Cultura, Pedro Siza Vieira recebeu a pasta da Economia, João Gomes Cravinho assegurou a Defesa e Marta Temido ganhou o pelouro da Saúde.Matos Fernandes ganhou a pasta da Transição Energética, que deixou de pertencer ao Ministério da Economia, e também um novo secretário de Estado: João Galamba.