Rui Moreira garante: "Processo não interferirá na minha recandidatura ao Porto"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reagiu durante a tarde desta terça-feira à decisão de ir a

, onde é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município, decidiu hoje o Tribunal de Instrução do Porto.

Ir a julgamento "não me tira a razão", garantiu ainda o presidente da Câmara do Porto, que garante que este é um "insulto e uma infâmia"."Nada de novo resulta desta decisão. Não me deu, nem tirou razão", afirmou o autarca.Rui Moreira disse lamentar a decisão do Tribunal de Instrução do Porto e que a mesma "não tem qualquer fundamento".A juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, decidiu pronunciar (levar a julgamento) o autarca, "nos exatos termos" da acusação do Ministério Público (MP), disse à agência Lusa fonte judicial.No debate instrutório, realizado em 29 de abril, o MP defendeu que Rui Moreira fosse a julgamento, reiterando que, enquanto presidente do município, agiu em seu benefício e da família, em prejuízo do município, no negócio dos terrenos da Arrábida. Isto, num conflito judicial que opunha há vários anos a câmara à empresa imobiliária (Selminho), que pretendia construir num terreno na escarpa da Arrábida.