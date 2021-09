Rui Rio admite não se recandidatar após eleições autárquicas

Leia Também PSD e CDS vão assinar acordo-quadro que exclui Chega de coligações para autárquicas

Rui Rio admite que não se recandidata a presidente do PSD se o resultado das eleições autárquicas do próximo domingo "for igual ou pior ou muito pouquinho melhor" do que em 2017, indica o dirigente esta segunda-feira, em entrevista à Rádio Renascença "Não está em causa demitir-me de nada. Está em causa recandidatar-me ou não", assegura.As eleições diretas do partido são em janeiro e, ao congresso, em fevereiro. Questionado sobre potenciais coligações autárquicas entre o PSD e o Chega, o atual líder afirma que "não é desejável. Se fosse desejável, tinha permitido coligações pré-eleitorais".Atualmente a diferença de câmaras entre socialistas e sociais-democratas é de 63, com o PSD a liderar 98 e o PS a ter 159 presidentes de câmara.