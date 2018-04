Rússia diz ter "provas" da participação do Reino Unido no ataque químico na Síria

Bloomberg

s Estados Unidos, a França e o Reino Unido têm efectuado consultas sobre o lançamento de um ataque militar contra o regime Sírio, mas o momento e a escala de qualquer acção ainda não são claros.

Mais de 40 pessoas morreram no sábado num ataque contra a cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, que, segundo organizações não-governamentais no terreno, foi realizado com armas químicas.

Ainda esta quinta-feira, o gabinete de crise britânico deu 'luz verde' à primeira-ministra, Theresa May, para se juntar aos Estados Unidos e à França e planear possíveis operações militares em resposta ao ataque.

A oposição síria e vários países acusam as forças leais ao regime de Bashar al-Assad de serem os autores do ataque, mas Damasco nega e o seu principal aliado, a Rússia, afirmou que peritos russos que se deslocaram ao local não encontraram "nenhum vestígio" de substâncias químicas.

Citando informações fornecidas por organizações de saúde locais em Douma, a Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou na quarta-feira que "cerca de 500 pessoas procuraram centros de atendimento exibindo sintomas de exposição a elementos químicos e tóxicos".

