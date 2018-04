Theresa May convoca "gabinete de guerra" para decidir acção militar na Síria

A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai convocar esta quinta-feira um "gabinete de guerra" especial para preparar a entrada do Reino Unido na acção militar dos Estados Unidos e de França contra o regime sírio, após o ataque químico em Douma no passado sábado, alegadamente perpetrado pelas forças leais a Bashar al-Assad, que levou à morte de cerca de 70 pessoas.A notícia está a ser avançada pela Sky News . De acordo com a informação veiculada pela televisão britânica e citada pela Sábado, este "gabinete de guerra" terá de aprovar a participação do Reino Unido nas acções bélicas que a França e os EUA estarão a preparar contra as infrasestruturas onde o governo sírio terá guardado as armas químicas.Além disso, o Parlamento não será consultado. Após o "gabinete de guerra" aprovar, a acção militar poderá acontecer "poucas horas depois", apurou a Sky News.

O escalar de tensões no Médio Oriente manteve hoje os mercados em clima de nervosismo, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter avisado a Rússia que lançará mísseis contra a Síria e que Moscovo não deve interceptá-los.



Ao final do dia, a BBC News já estava a avançar que também o Reino Unido se preparava para decidir sobre uma acção militar contra a Síria sem recorrer ao parlamento britânico.





Mas o presidente francês já veio colocar água na fervura para tentar amenizar a escalada de tensões entre Washington e Moscovo. De acordo com o The Guardian, Emmanuel Macron deixou subentendido que será ainda preciso esperar alguns dias antes de ser tomada uma decisão final sobre a retaliação contra o regime sírio.