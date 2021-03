Será que António Costa vai conseguir sair ileso da pandemia?

A popularidade do primeiro-ministro não foi beliscada durante quase todo o primeiro ano da pandemia, mas o descontrolo de janeiro parece ter feito alguma mossa. O aparente fim da aliança institucional com Marcelo, as consequências sociais e económicas da covid-19 e a tentativa de afirmação de Rio ameaçam a imunidade de Costa.

