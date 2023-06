Só PS, IL e Livre melhoraram as contas em 2022

No ano passado, só três partidos melhoraram as contas em 2022. Segundo o Público, que cita a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, apenas o PS, a Iniciativa Liberal (IL) e o Livre registaram subidas nos saldos das contas face a 2021.

Pelo contrário, entre os partidos com assento parlamentar, os piores resultados relativamente foram os do PSD e PCP que, nas contas iniciais de 2021, eram precisamente os que apresentavam melhores resultados. O PSD e o Bloco de Esquerda (BE) foram mesmo os únicos que acabaram o ano com as contas no vermelho.

De acordo com os números citados na edição desta quinta-feira do Público, o saldo do PS passou de 198 mil euros negativos para 1,6 milhões positivos em 2022. O partido socialista conseguiu também descer o passivo de 22,4 milhões para 10,3 milhões.

Apesar de ter reduzido o passivo de 6,4 milhões para 4,9 milhões, o PSD fechou o exercício de 2022 com um resultado de 302 mil euros negativos, o que contrasta com os 18 mil euros alcançados em 2021.

O PCP, apesar de também ter diminuído o passivo, baixou o resultado de 1,8 milhões para 49 mil euros em 2022.

Já o BE melhorou o passivo de 862 mil euros para 102 mil euros, no entanto o saldo permaneceu no vermelho (-302 mil euros).

O Chega baixou o saldo final de 149 mil euros para 23 mil euros em 2022.

A IL e o Livre, pelo contrário, melhoraram as contas. Os liberais não só reduziram o passivo de 57 mil euros para 26 mil como aumentaram o saldo de 27 mil para 359 mil euros, enquanto o Livre viu o saldo subir de 15 mil euros em 2021 para quase 79 mil em 2022.