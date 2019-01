Social-democrata Isabel Meirelles critica "tom de vacuidade e politiqueiro" de Montenegro

A vice-presidente do PSD Isabel Meirelles mostrou-se hoje "extraordinariamente surpreendida pelo tom de vacuidade, politiqueiro, de quem só diz mal" usado pelo antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro, ao desafiar o presidente do partido a marcar eleições diretas já.

Miguel Baltazar/Negócios

Luís Montenegro anunciou hoje que está disponível para ser "de imediato" candidato à liderança do partido, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas já e a apresentar a sua própria candidatura.

"Na sequência do discurso que ouvimos do doutor Luís Montenegro fiquei extraordinariamente surpreendida pelo tom de vacuidade, politiqueiro, de quem só diz mal. Não vimos ali expressa uma única ideia e isso deixa-me extraordinariamente triste porque esta direção tinha inaugurado uma maneira diferente de fazer política", salientou Isabel Meirelles, em declarações aos jornalistas, sem direito a perguntas, na sede do partido.

A vice-presidente do PSD deixou claro que era uma "declaração em nome pessoal" que não vincula a restante direção "e muito menos o presidente do partido, Rui Rio".

"O único argumento de peso que aqui foi apresentado foi a queda das sondagens. Ora isto não é fundamento em sítio nenhum senão o doutor Rui Rio nunca tinha sido eleito por três vezes presidente da Câmara do Porto, não tinha ganho as diretas e nem sequer o doutor Passos Coelho teria alguma vez ganho as últimas eleições legislativas", criticou.