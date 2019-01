Sem surpresas, o ex-líder parlamentar social-democrata disse estar disponível para se "candidatar de imediato" à liderança do PSD. Montenegro desafia Rui Rio a não se refugiar em formalismos e a ter a coragem de assumir a disputa pela presidência do partido.

"Não tenha medo do confronto, não se refugie em questões formais", atirou numa alusão à possibilidade de o atual líder preferir esperar que os críticos e opositores tentem, através dos meios previstos nos estatutos do partido, partir para a convocação de um Conselho Nacional extraordinário a fim de destituir Rio e agendar diretas.



Montenegro afiança que o que o move não é "um combate a pessoas mas um confronto de duas estratégias: de um lado o doutor Rui Rio e a estratégia de um PSD perdedor (...) do outro a estratégia de um PSD grande, ganhador, com vocação maioritária, autónomo do PS e crítico de António Costa".



(Notícia em atualização)

Luís Montenegro tinha dito que não iria disputar a liderança do PSD, pelo menos antes das eleições de 2019, mas tinha também avisado que se decidisse fazê-lo não pediria licença a ninguém. Garantiu não ter pedido e, agora, desafia o presidente social-democrata a marcar eleições diretas para a presidência do partido e a ele próprio a apresentar uma candidatura.Apesar de ser favorável ao cumprimento integral dos mandatos, o ex-lider parlamentar justifica a importância de remover Rio da chefia dos sociais-democratas para evitar o caminho em curso para a "irrelevância"."Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD e convido o doutor Rui Rio a marcar já eleições diretas e a apresentar a sua própria candidatura." Ante a possibilidade de Rio optar por não aceitar o desafio, Luís Montenegro pede-lhe que, "se tem mesmo o PSD à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar eleições internas".