Rio reúne-se com Marcelo para discutir crise do PSD

A pedido de Rui Rio, o Presidente da República encontra-se esta noite, no Porto, com o líder social-democrata para avaliar a agitação interna no PSD. Rio foi hoje desafiado por Montenegro a marcar eleições diretas para a liderança do partido. Marcelo tem defendido a importância de haver uma oposição forte.

Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa estão reunidos no Porto, avançou o Expresso e confirmou o Negócios. O encontro serve para ambos conversarem acerca da situação delicada que se vive no PSD, numa altura em que Luís Montenegro assumiu querer liderar o partido, desafiando o atual líder social-democrata a marcar eleições diretas.





No entanto, Marcelo tem prevista uma declaração às 20:30 na Casa da Música, podendo aproveitar essa ocasião para abordar a crise do PSD.



Esta quinta-feira, quando era já certo que hoje Montenegro iria anunciar a intenção de liderar o PSD, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou comentar as lides internas do partido de que foi líder, embora repetindo a ideia várias vezes enunciada desde que chegou a Belém de que considera importante haver um Governo e oposições fortes.



A vice-presidente do PSD, Isabel Meirelles, já criticou duramente Montenegro pela promoção deste "golpe de Estado", tendo-o feito em nome pessoal, esclareceu.



Além do antigo presidente do grupo parlamentar, também o deputado Miguel Morgado se mostrou disponível para disputar a liderança do PSD. Já o antigo presidente da JSD, Pedro Duarte, que em agosto disse ao Expresso querer liderar o partido, considera que um eventual afastamento de Rio é um passo na direção certa, sem esclarecer se pretende, ou não, avançar.



Segundo apurou o Negócios, a reunião foi solicitada pelo próprio presidente do PSD. Nesta altura não há ainda nenhuma decisão tomada quanto a eventuais declarações aos jornalistas depois do encontro, o que só será decidido no decurso da conversa entre ambos.