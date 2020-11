Tancos: SMS para deputado compromete Azeredo Lopes

José Azeredo Lopes, antigo ministro da Defesa, garantiu que não sabia que a recuperação das armas de Tancos tinha sido encenada. Contudo, uma troca de SMS com o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro contradiz o ex-governante, que, afinal, admite ter sabido da encenação.A notícia é avançada pelo Correio da Manhã , depois de, na segunda-feira, 2 de novembro, ter arrancado o julgmamento do caso de Tancos. "Eu sabia (...). Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje", pode ler-se no SMS usado como prova pelo Ministério Público, citado pelo mesmo jornal.A defesa do antigo ministro, por seu lado, argumenta que a Polícia Judiciária "imaginou a atuação de Azeredo Lopes", contestando a ideia de que a recuperação das armas seria benéfica para o Governo, numa altura em que tinha a imagem afetada pelos incêndios de 2017. "É um comentário político puro e duro", sublinhou o advogado Germano Marques da Silva.