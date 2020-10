TAP: CDS critica PS por obrigar portugueses a pagar "buraco" para servir apenas Lisboa

Leia Também TAP vai ter menos 1.600 trabalhadores no fim deste ano

"O ministro Pedro Nunos Santos, com infeliz prepotência, afirma que 'a TAP é do povo português, para o bem e para o mal', querendo com isto significar que os contribuintes portugueses têm de pagar sem questionar os desvarios ideológicos e despesistas do Partido Socialista", critica o CDS-PP, num comunicado enviado à agência Lusa, assinado pelo vice-presidente Raul Almeida.O CDS-PP condena o facto de, para Pedro Nuno Santos e para o Governo socialista, "todos os portugueses têm obrigação de pagar o buraco financeiro da TAP, mas só a região de Lisboa tem direito a ser servida" pela companhia."Para nossa absoluta perplexidade, a TAP, que todos os portugueses pagam, abandona o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o mais importante do noroeste peninsular, com a esfarrapada desculpa de falta de rentabilidade na operação, desculpa, entretanto, desmentida cabalmente pelo prejuízo crónico de algumas rotas intocadas a partir de Lisboa", critica.De acordo com os centristas, "o Aeroporto Francisco Sá Carneiro tem conhecido, até ao período de pandemia, um crescimento constante, fruto da operação de diferentes companhias"."Curiosamente, a companhia de bandeira alemã opera rotas fundamentais a partir do Porto, de modo rentável, sem que os contribuintes alemães tenham de a sustentar com os seus impostos. A TAP, pelos vistos, não tem uma gestão à altura de o conseguir", aponta.O Governo socialista, condena o CDS-PP, apesar da injeção de dinheiro dos contribuintes na TAP, "não questiona o serviço público, a coesão territorial ou a equidade contributiva"."O CDS questiona tudo isto, chocado com o escândalo que constitui esta inexplicável decisão, exigindo responsabilidade política a quem a tem e defendendo Portugal no seu todo, e nunca uns em detrimento de outros", conclui.Na quinta-feira, numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no parlamento, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que as quatro rotas criadas no aeroporto do Porto, para Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada, estão com "46% da lotação em média" e são "neste momento um prejuízo para a TAP"."Pelos vistos, são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo à TAP. As rotas de Lisboa darão lucro. A nova rota Lisboa/Bilbau deve ser um 'must' em termos de rentabilidade e importantíssima para uma estratégia nacional. Promover visitas ao Gugenheim basco é 'top'. Mas, senhor ministro, são boas notícias", ironizou, no dia seguinte, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, numa publicação na sua página na rede social Facebook.