Moreira ataca Pedro Nuno: “Sem o Porto, TAP deixa de ser um perdócio”?

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi ao Parlamento dizer as rotas da TAP para Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada, recuperadas recentemente a partir do aeroporto Sá Carneiro, estão com "46% da lotação em média" e são "neste momento um prejuízo para a TAP".

Rui Moreira ouviu estas declarações e ironizou que até "são boas notícias", uma vez que "se são as quatro rotas do Porto que dão prejuízo" à transportadora, o ministro deve "[parar] com elas" e incorporar a companhia aérea na Carris ou na "muito rentável" Soflusa.

"Para Lisboa é óptimo: fica com a TAP que, sem o prejuízo do Porto, deixa de ser um perdócio. Para o resto do país – para a província em que alegremente nos incluímos – é uma maravilha, porque a TAP deixa de nos custar dinheiro", atacou o presidente da Câmara Municipal do Porto.

A TAP deve esgotar já este ano a totalidade do empréstimo estatal de 1.200 milhões de euros que estava previsto ser utilizado até 2021. E o Governo já reservou para o próximo ano outros 500 milhões, que serão utilizados como garantia estatal para um empréstimo bancário a ser contraído pela companhia aérea.

Leia Também Korn Ferry pode selecionar mais administradores para a TAP

Numa publicação no Facebook, o autarca eleito por duas vezes como independente foi ainda cáustico quanto às hipotéticas ligações lucrativas a partir da capital, dando o exemplo da nova rota para Bilbau, que "deve ser um ‘must’ em termos de rentabilidade e importantíssima para uma estratégia nacional". "Promover visitas ao Gugenheim basco é ‘top’", acrescenta.

Leia Também TAP vai ter menos 1.600 trabalhadores no fim deste ano

Corte de 1.600 trabalhadores

Numa audição parlamentar realizada esta quinta-feira, 15 de outubro, Pedro Nuno Santos adiantou que a crise no setor da aviação provocada pela covid-19 já levou à saída de 1.200 trabalhadores da TAP estimando que até ao final deste ano esse número deve subir para as 1.600 pessoas





Leia Também Aposta na Portugália pode ser resposta da TAP às low cost

Sobre o plano de reestruturação que chega a Bruxelas em novembro , o governante referiu que "a melhor forma de [garantir] emprego é ter uma companhia sustentável", confirmando que será feito um "redimensionamento" com "impacto em todas as áreas". "Não podemos fazer de outra maneira, mantendo empregos que depois não têm trabalho", concluiu.