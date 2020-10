500 milhões adicionais para a TAP "não são o pior cenário"

Este ano o Estado vai dar um empréstimo de 1.200 milhões de euros à TAP, e para 2021 já se antecipa uma garantia a um financeiro de terceiros de 500 milhões de euros.



João Leão, ministro das Finanças, admitiu, na conferência de imprensa onde explicou a proposta do Orçamento do Estado para 2021, que nem é o pior cenário.





"Não é o pior cenário, é o cenário base", assumiu, admitindo "poder haver cenários mais negativos e menos negativos". A incerteza relaciona-se, explica, com a evolução da pandemia e do plano de reestruturação que está a ser feito e que tem de ser aprovado pela Comissão Europeia."A pandemia é determinante para evolução setor. E não sabemos a evolução da pandemia e o plano reestruturação não está aprovado", especificou.Assim, os 500 milhões adicionais para a TAP é um "valor ainda indicativo e referencial", já que está a ser trabalhado de forma "intensa" o plano de reestruturação, que será submetido a Bruxelas, "e deverá prever a melhoria da atividade e da eficiência operacional e uma dimensão de melhoria financeira da empresa", salientou João Leão, concretizando que, "nesse sentido, apenas na sequência do plano de reestruturação e face à evolução da pandemia teremos o valor mais certo do que será preciso ajudar à liquidez da empresa".