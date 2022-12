Taxa sobre lucros extraordinários vai incluir pequenas empresas integradas em sociedades

O Parlamento aprovou esta quarta-feira, em sede de especialidade, uma alteração legislativa que inclui na tributação dos lucros extraordinários, proposta pelo Governo, as micro e pequenas empresas da distribuição alimentar que integram sociedades com faturação superior a 100 milhões de euros.A proposta apresentada pelo PS foi aprovada na comissão de Orçamento e Finanças, prevendo que a isenção do pagamento da contribuição de solidariedade temporária não seja aplicável a empresas de distribuição alimentar abrangidas pelo "regime especial de tributação dos grupos de sociedades" e o "volume de negócios do grupo de sociedades por referência ao período de tributação em causa for superior a 100 milhões de euros".Essas empresas ficam assim também sujeitas ao pagamento de uma taxa sobre os lucros extraordinários conseguidos com a atual conjuntura de subida de preços, que abrange também o setor da energia.Esses lucros são considerados excedentários se corresponderem a um aumento de 20% face à média dos lucros tributáveis conseguidos nos quatro anos anteriores (de 2018 a 2021). Confirmando-se que os lucros das empresas do setor da distribuição alimentar e da energia excederam em 20% a média dos lucros tributáveis, as empresas devem pagar uma taxa extraordinária de 33%.Antes, a proposta do Governo previa uma isenção do pagamento dessa taxa as empresas do setor da distribuição alimentar "que qualifiquem, no período de tributação da contribuição, como micro ou pequena empresa".A proposta do PSD para que as empresas de média dimensão ficassem também excluídas do pagamento da taxa sobre lucros extraordinários foi rejeitada. Foram também chumbadas as propostas do PAN e PCP para que essa taxa fosse alargada a outros setores e fosse feita uma contabilização diferente dos lucros extraordinários.A proposta do Governo, já com estas alterações feitas em sede de especialidade, será votada em votação final global ainda esta quinta-feira, dia 22 de dezembro.