Temido é a mais bem posicionada para enfrentar Montenegro

Se o país fosse agora a votos, e num cenário em que António Costa já não fosse candidato a primeiro-ministro, Marta Temido, a ex-ministra da Saúde, seria quem estaria mais bem posicionado para se bater contra o líder social democrata.

A conclusão é da Intercampus, no seu barómetro de abril para o Negócios, CM e CMTV, que abordou várias possibilidades, tendo em conta os nomes que se têm perfilado para suceder ao atual primeiro-ministro socialista. E, se a cabeça de cartaz socialista fosse Marta Temido, Montenegro obteria 42% dos votos e a ex-ministra 36,9%, com 21,1% dos inquiridos ainda sem dar uma resposta concreta.







Além de Marta Temido, a análise abrangeu as hipóteses Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro. Luís Montenegro ganha em todos os cenários, mas nunca chega aos 50% de votos. Por outro lado, também em todos os cenários, há uma percentagem significativa de inquidios que não sabem ou não respondem e que poderiam acabar por fazer balançar os resultados.

Fernando Medina é quem aparece em pior situação. Num embate contra Montenegro, o PSD conseguiria 49,8% dos votos enquanto que o atual ministro das Finanças não iria além dos 22,1% (com uma fatia de 28% que não respondem). Duarte Cordeiro teria um desempenho mais baixo - 20,8% - mas Montenegro surge aqui apenas com 46,1% dos voltos e um terço (33,1%) não sabe ou não responde.

Em ambos os casos um resultado pior do que o que conseguiria Pedro Nuno Santos, afastado do Governo, com mandato de deputado suspenso e, desde janeiro, fora do secretariado nacional do PS. O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação obteria 27% dos votos e Montenegro 44,9%, sendo que neste cenário a percentagem de respondentes que não sabe ou não responde é também de 28%.

Mariana Vieira da Silva, outro nome que integra o grupo dos delfins de António Costa, conseguiria 30,7%, contra 43,4% de Luís Montenegro, que teria neste duelo o segundo pior resultado, a seguir ao obtido contra Marta Temido. Aqui há ainda 25,9% de indecisos.