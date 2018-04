Tweet de Trump sobre a Síria leva Brent a renovar máximos desde 2014

O preço do Brent atingiu esta quarta-feira o valor mais alto desde Dezembro de 2014, após Donald Trump ter ameaçado, no Twitter, disparar mísseis na Síria.

"A Rússia propõe-se abater quaisquer e todos os mísseis disparados para a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão chegar, bons, novos e 'inteligentes'", escreveu o presidente norte-americano.

Após o tweet, o preço do Brent avançou 1,31%, para os 71,97 dólares, renovando máximos desde Dezembro de 2014.



Apesar de a Síria não ser um grande produtor de crude, conflitos no Médio Oriente tendem a impulsionar os preços do petróleo, com receios de perturbações na oferta.



O Brent, negociado no mercado de Londres, é o crude de referência para Portugal.