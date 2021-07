Todas as juntas de freguesia poderão ter um presidente a meio tempo

O Governo aprovou um diploma que será debatido no Parlamento e que prevê que todas as juntas de freguesia possam ter um presidente a meio tempo, com redução de vencimento.

"Isto estava previsto apenas para as freguesias apenas de maior dimensão", e quando a proposta for aprovada na Assembleia da República fica "previsto para todas as freguesias independentemente da sua dimensão", disse a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), Alexandra Leitão, no final do Conselho de Ministros onde o diploma foi aprovado.









Já a remuneração



"Aproveitámos as soluções que estão no regime jurídico existente mas determinando que em todas as freguesias isso é possível independentemente do seu tamanho", disse.

nas freguesias com o mínimo de 5.000 e o máximo de 10.000 eleitores ou nas freguesias com mais de 3.500 eleitores e de 50 quilómetros quadrados de área, o presidente da junta pode exercer o mandato em regime de meio tempo.

