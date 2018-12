Trigo Pereira rompe com o PS mas continua no Parlamento

A difícil relação entre Paulo Trigo Pereira e o restante grupo parlamentar do PS terá chegado ao fim, segundo apurou o Negócios junto de fontes conhecedoras do processo. O deputado independente eleito em 2015 pelas listas do PS deverá anunciar à meia-noite desta sexta-feira a saída da bancada socialista, contudo mantendo-se como parlamentar.

Contactado pelo Negócios, o também professor catedrático do ISEG não confirma nem desmente o rompimento com o PS, tendo apenas adiantado que ao final do dia desta sexta-feira irá enviar um comunicado às redacções. De acordo com as informações recolhidas pelo Negócios, apesar de abandonar o grupo parlamentar do PS, Trigo Pereira terá decidido cumprir a legislatura para a qual foi eleito, uma decisão que não caiu bem junto da direcção da bancada socialista.

Ao longo dos mais de três anos que leva a actual legislatura, foram vários os casos de dessintonia entre o docente e a liderança da bancada socialista, cujo líder é Carlos César. De tal forma que além das situações em que Trigo Pereira votou desalinhado face aos outros deputados socialistas, tornaram-se habituais os pedidos de declaração de voto mesmo quando o sentido de voto do economista acompanhava o resto do grupo parlamentar.

Um exemplo recente desta dissonância verificou-se quando os deputados do PS rejeitaram aprovar um conjunto de propostas de alteração aos Orçamento do Estado na área da habitação que foram apresentadas por Helena Roseta, também deputada independente eleita nas listas socialistas. Nessa ocasião, Trigo Pereira apresentou uma declaração de voto em que declarava apoio às medidas apresentadas por Roseta, frisando que apenas votou contra as mesmas no cumprimento da disciplina de voto decretada pela bancada do PS.

No entanto, a gota de água estará relacionada com a forma como o PS está a gerir a questão do reforço da transparência na actividade política e parlamentar. Trigo Pereira é um defensor da importância de credibilizar a acção política e há precisamente um ano lançou uma página com o objectivo de tornar o trabalho dos deputados o mais "transparente possível".



(Notícia em actualização)