UE mobiliza frota de combate a incêndios para ajudar Portugal

A Comissão Europeia disponibilizou dois aviões Canadair para o apoio ao combate de incêndios na zona centro do país, depois de o Governo português ter pedido ajuda no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.As duas aerenaves espanholas da frota RescEU estão já a apoiar os meios de combate no terreno, segundo um comunicado da Comissão Europeia tornado público este domingo.

O comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, diz no mesmo comunciado que com a "rápida resposta ao pedido de ajuda português, a UE demonstra toda a sua solidariedade na resposta aos incêndios florestais destrutivos no centro de Portugal".O Serviço de Mapeamento de Emergência Copernicus da UE foi também ativado por Portugal no dia 8 de julho para os incêndios florestais que afetam os distritos de Leiria e Santarém. Os mapas permitem apoios a proteção civil na avaliação do impacto e danos dos incêndios em curso.O Mecanismo Europeu de Proteção Civilreforça a cooperação entre os Estados-Membros no domínio da proteção civil permitindo aos países, quando a escala de uma emergência supera a capacidade de resposta, solicitar assistência a Bruxelas.