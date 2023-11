Ventura acha Marcelo "mais inclinado" para esperar pelo fim da discussão orçamental

André Ventura considera que Marcelo "está mais inclinado para exonerar o primeiro-ministro após a discussão orçamental". O líder do Chega defende também que





enso que o Presidente está mais inclinado para a segunda solução, mas ele amanhã dirá. O Senhor Presidente da República apenas exonerará o primeiro-ministro após a discussão orçamental, ou seja, após a aprovação do Orçamento no Parlamento, o que significa que o Orçamento ficará em vigor e a data da dissolução será posterior a essa exoneração", afirmou Ventura. André Ventura diz "compreender a posição do Presidente da República", mas considera "um pouco estranho, bizarro que um Governo novo, que esperemos que seja de um espectro político diferente do que está agora em funções, seja obrigado a governar com o orçamento do Partido Socialista".



André Ventura diz "compreender a posição do Presidente da República", mas considera "um pouco estranho, bizarro que um Governo novo, que esperemos que seja de um espectro político diferente do que está agora em funções, seja obrigado a governar com o orçamento do Partido Socialista".

unca

o

Sr.

Presidente

da

República

embarcaria

numa

solução

destas.

É

apenas

uma

forma

de

pressão

absurda

que

o

Partido

Socialista

está

a

fazer

para

evitar

o

cenário

eleitoral", acrescentou.





a hipótese de nomes como Augusto Santos Silva substituírem Costa é "constitucionalmente absurda" e pede tempo para que o PS possa escolher a sucessão do atual secretário-geral."PAlgumas notícias têm dado conta do desejo interno do PS de ver Santos Silva suceder a António Costa na liderança do Governo, uma hipótese que Ventura diz não respeitar o texto constitucional."Com a exoneração do Sr. primeiro-ministro cai automaticamente o Governo e, por isso, não é possível - após cair o Governo - ir buscar alguém para liderar esse Governo. É uma solução constitucionalmente absurda. O Presidente da República sabe isso, não sou eu que lhe vou explicar isso, nem nenhum membro desta comitiva", sublinhou o líder do Chega."NAndré Ventura defendeu também - apesar, diz, de a ideia não ser muito popular à direita - a importância de o PS se conseguir reorganizar de modo a apurar um novo líder depois da saída de Costa. Sublinhou também a disponibilidade para formar uma solução governativa de direita, apesar de Montenegro, reiteradamente, já ter rejeitado essa solução."Deixamos a garantia de que, independentemente das exigências em matéria de Governo, da nossa parte haverá uma atitude proativa e positiva na construção dessa alternativa. Não respondemos pelos outros, respondemos apenas por nós", concluiu.