Vítor Fidalgo: “Lei das patentes não obriga a transferir segredos comerciais das vacinas"

O autor do livro “Licenças compulsórias de direitos de propriedade industrial”, Vítor Fidalgo, diz que a falta de vacinas “não é um problema de patentes” e aponta eventuais empecilhos: a lei dizer que só pode incidir sobre uma patente concedida – e neste momento, no limite, só haver pedidos por parte destas farmacêuticas – e não referir a transmissão do “know-how”.





