Von der Leyen discute futuro da Europa com Marcelo e Costa antes do Conselho de Estado

É um programa preenchido aquele que Ursula von der Leyen vai ter durante a visita a Lisboa na próxima segunda e terça-feira, dias 28 e 29 de setembro.





O Negócios sabe que além do jantar de trabalho que a presidente da Comissão Europeia vai ter, na segunda-feira, com António Costa, no dia a seguir a alemã vai ter um almoço com o primeiro-ministro e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de integrar a reunião do Conselho de Estado que decorrerá nessa tarde.





Segundo apurou o Negócios, a presidente do órgão executivo comunitário chega a Lisboa na segunda-feira para uma reunião com António Costa, seguida de uma conferência de imprensa conjunta e do jantar de trabalho já referido.





Os dois vão aproveitar para discutir questões europeias como o plano de relançamento económico, o combate à crise pandémica e ainda a preparação da presidência portuguesa da UE que Portugal assume a 1 de janeiro de 2021 e que se insere no trio de presidências partilhado com a Alemanha (detém a presidência rotativa até ao final deste ano) e a Eslovénia (sucede a Lisboa na presidência semestral da União).





Também a propósito da preparação deste trio de presidências, o ministro esloveno dos Negócios Estrangeiros, Anže Logar, reúne-se na terça-feira com o homólogo português, Santos Silva.





Já na terça-feira, e tal como avançou fonte do Governo à Lusa, Von der Leyen e Costa visitam o Instituto Ricardo Jorge antes de participarem na apresentação, que terá lugar na Fundação Champalimaud, do plano de recuperação da União Europeia, por parte da alemã, e do Plano de Recuperação e Resiliência, a cargo do governante português.





Depois, o Palácio da Cidadela de Cascais vai acolher um almoço de trabalho entre o primeiro-ministro, o Presidente da República e a líder da Comissão. O prato principal será novamente a discussão dos temas da atualidade europeia, em especial a gestão da crise sanitária e a resposta comunitária à crise económica e social causada pela covid-19.





Por fim, Ursula von der Leyen vai participar, a convite de Marcelo, na reunião do Conselho de Estado que decorre na tarde de terça-feira, também na Cidadela de Cascais.