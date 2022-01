O que avançou e o que ficou pelo caminho do programa de 2019 do PS

Com a legislatura sem chegar ao fim e com uma pandemia pelo meio, várias medidas económicas emblemáticas do programa eleitoral do PS acabaram por não sair do papel. Entre elas está o desdobramento dos escalões de IRS, uma medida emblemática do Governo de Costa e que só avançaria este ano. No entanto, com o chumbo do Orçamento do Estado, acabou também por cair. Por outro lado, o executivo conseguiu também cumprir algumas medidas, como o reforço do financiamento da Segurança Social ou as medidas anticorrupção. Em curso estão várias medidas, por exemplo, na área da habitação.

O que avançou e o que ficou pelo caminho do programa de 2019 do PS









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: O que avançou e o que ficou pelo caminho do programa de 2019 do PS O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar