Joe Biden anuncia candidatura à presidência dos EUA

O antigo vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, vai lançar uma campanha para as presidenciais dos Estados Unidos.

"Tudo o que tem feito da América a América está em jogo. E essa é a razão pela qual estou a anunciar a minha candidatura a presidente dos Estados Unidos", comunicou Biden, através de um vídeo publicado no Twitter.





The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3