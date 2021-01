Voto antecipado com taxa provisória de participação de 83%

Numa altura em que 231 concelhos reportaram já ao Governo os dados da votação antecipada para as presidenciais, a taxa de participação está em 83%, segundo dados do Ministério da Administração Interna. Faltam, no entanto, apurar, os números em 25 câmaras que representam no seu conjunto 45,9% do total de pessoas que, em todo o país, se inscreverem para votar antecipadamente.

Contas feitas, e de acordo com o Ministério da Administração Interna, de um total de 133.399 inscritos nestes 231 municípios, votaram 110.563 eleitores. Falta ainda saber a taxa de participação nos restantes 25 municípios, os de maior dimensão e onde se inscreveram 113.481 eleitores, 45,9% dos 246.880 que se inscreveram em todo o país.

A votação antecipada teve desta vez um número de inscritos recorde, sendo que em 2019, nas últimas eleições para o Parlamento, foram recebidos desta forma apenas 50.638 votos. Foi nesse ano, também, que a lei foi alterada, passando a ser possível a qualquer cidadão optar pelo voto em mobilidade sem necessidade de apresentar uma justificação.

Desta vez, os votos antecipados foram vistos como uma forma de reduzir o afluxo às urnas de voto no próprio dia das eleições. Quem não pôde ou por alguma razão desistiu de votar já no domingo, apesar de se ter inscrito para o fazer, poderá votar normalmente no dia das eleições, bastando que se dirija à sua mesa de voto.

Os boletins de votos foram remetidos para as câmaras pelo MAI e no momento da votação o eleitor inseriu o seu num envelope em branco, descaracterizado, que depois foi, por sua vez, inserido num outro, de cor azul, esse sim com os dados do eleitor e com a sua mesa de origem. Ao longo da semana que agora se iniciou, os votos antecipados serão enviados, precisamente, para as mesas de origem, onde os envelopes brancos serão retirados do envelope azul –e inseridos na respetiva urna de voto – e o nome do eleitor descarregado nas listas como tendo votado.