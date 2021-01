Veja as imagens: voto antecipado decorre pelo país

A votação antecipada em mobilidade para as eleições presidenciais está a decorrer desde as 08:00 deste domingo, tendo já a CNE (Comissão Nacional de Eleições) realçado que está a realizar-se "com normalidade, sem incidentes e com boa afluência".As presidenciais de 24 de janeiro permitem o voto antecipado em mobilidade, para o qual se inscreveram 246.880 eleitores, um número recorde.

Lisboa é o concelho com mais inscritos, 33.364, seguido do Porto, com 13.280, e Coimbra, com 9.201, de acordo com o mapa publicado pelo Ministério da Administração Interna, em que se informa quais os locais de voto em cada um dos concelhos.Os concelhos com menos inscritos são Porto Moniz, na Madeira, com oito inscritos, seguindo-se Nordeste, São Miguel, nos Açores, com nove, e Barrancos, distrito de Beja, com 14.