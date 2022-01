As propostas que mais dividiram esquerda e direita

Ao longo de quase um mês de discussão política pré-eleitoral, PS e PSD procuraram sublinhar as suas diferenças e vincar a divisão esquerda e direita.





O secretário-geral do PS, António Costa, lançou as suas prioridades eleitorais antes do PSD, colocando a discussão no aumento dos salários no país, através do salário mínimo e do salário médio.