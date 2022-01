CDS sai do parlamento. Francisco Rodrigues dos Santos já apresentou a demissão

Leia Também Costa garante maioria absoluta. PAN elege um deputado e CDS fora do Parlamento

O CDS-PP está fora do parlamento depois de ter tido o pior resultado da história do partido: obteve 1,6% dos votos (quando faltam apurar duas freguesias), muito abaixo dos 4,2% registados em 2019 e que se traduziram na eleição de cinco deputados (resultado que já tinha sido uma queda a pique face aos 18 parlamentares obtidos em 2015).Francisco Rodrigues avançou que o CDS deixa de ter representação parlamentar, lamentou o resultado pelo qual assumiu a responsabilidade e ao final da noite anunciou que abandona a presidência: "deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS e já apresentei a demissão ao presidente do Conselho Nacional", afirmou.O CDS-PP é um dos partidos fundadores da democracia. Fundado poucos meses depois do 25 Abril de 1974, teve presença ininterrupta no parlamento desde as eleições para a Assembleia Constituinte realizada um ano após a revolução dos cravos.