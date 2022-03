Conselho de Ministros aprovou Programa de Governo. Segue para a Assembleia da República

Como prometido, o Programa de Governo foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros na primeira reunião do Executivo depois da tomada de posse.O primeiro-ministro, António Costa, tinha prometido que o documento seria aprovado na reunião dos membros do executivo agendada para esta quinta-feira e assim foi. "O Conselho de Ministros, em reunião realizada hoje no Palácio da Ajuda, procedeu à discussão e aprovação do Programa do Governo, que será remetido à Assembleia da República nos termos constitucionais", refere a nota do ministério da Presidência."O Programa do Governo é conhecido", afirmou António Costa. "É o programa eleitoral que apresentámos aos portugueses, e que já amanhã [esta quinta-feira] aprovaremos formalmente em Conselho de Ministros, para que na próxima semana o possamos discutir no local próprio, a Assembleia da República", referiu António Costa, na cerimónia de tomada de posse do novo XXIII Governo Constitucional.Referindo que é preciso recuperar "o tempo perdido com uma crise política" indesejada pelos portugueses, António Costa afirmou que já foi aprovado o Programa de Estabilidade, que "prossegue a trajetória de equilíbrio orçamental e redução sustentada da dívida pública, que temos compatibilizado com ambição económica, social e ambiental".