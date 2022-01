Costa quer “reconciliar” país com as maiorias absolutas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Costa é o grande vencedor da noite eleitoral, elegendo 117 deputados com 41,68% dos votos (não incluindo ainda os dos emigrantes). São os melhores resultados desde 2005, quando Sócrates ganhou com 45%, e a segunda maioria absoluta do partido. A maioria absoluta que o líder socialista desistiu de pedir e que, afinal, acabaria mesmo por conquistar.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...