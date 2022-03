Dados finais do círculo da Europa garantem dois deputados ao PS

Leia Também Audiência entre Marcelo e Costa foi cancelada

Já são conhecidos os dados finais da repetição dos votos dos círculo eleitoral da Europa, terminada esta quarta-feira. O PS consegue um melhor resultado nesta repetição, garantindo os dois deputados do círculo da Europa. O PSD perde, assim, o deputado que tinha conquistado na anterior contagem.Assim, os deputados eleitos pelo círculo da Europa são Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira. Em declarações à Lusa, Paulo Pisco já dava conta da conquista de mais um deputado ainda antes dos resultados finais. "Este resultado representa uma manifestação muito clara da confiança dos portugueses na Europa relativamente ao Partido Socialista e também uma grande lição para todos aqueles que acham que podem instrumentalizar as nossas comunidades", disse Paulo Pisco à agência Lusa.De acordo com os dados que constam no site do Ministério da Administração Interna (MAI), foram contabilizados 36.069 votos a favor do PS, contra os 16.391 votos apurados para o PSD. Nas contas finais, o PS fica com 32,98% dos votos do círculo da Europa e o PSD com 14,99%. Foram apurados 109.350 votos, sendo que estavam inscritos 926.376 eleitores.O Tribunal Constitucional decidiu considerar nulo o apuramento dos votos dos emigrantes no círculo da Europa e determinou, a 15 de fevereiro, a repetição da votação neste círculo. No total, foram desclassificados os votos de 157.205 eleitores portugueses residentes no estrangeiro. Foram apresentadas queixas na Comissão Nacional de Eleições e na Provedoria de Justiça, cinco recursos no Tribunal Constitucional e uma queixa-crime no Ministério Público, apresentada pelo PSD.Assim, os resultados finais destas eleições legislativas, que ocorreram a 30 de janeiro, dão 41,37% dos votos ao PS, que garante assim 120 dos 230 deputados da Assembleia da República. O PSD fica com 27,67% dos votos; o Chega com 7,18%; a Iniciativa Liberal com 4,91%. O Bloco de Esquerda arrecada 4,4%, o PCP-PEV 4,3%, enquanto o CDS-PP fica com 1,6%. O PAN regista uma votação final de 1,58% e o Livre de 1,28%.(notícia atualizada às 18:15)