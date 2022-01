Esquerda recupera cooperativas de habitação para aumentar oferta

A dinamização do setor cooperativo, como forma de envolver os privados e as entidades públicas na busca de uma solução para os problemas da habitação em Portugal, é uma das soluções defendidas nos programas eleitorais dos partidos mais à esquerda que se apresentam a eleições a 30 de janeiro. A começar pelo PS, que se compromete com um “incentivo à redinamização do setor

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...