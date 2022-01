Legislativas: Voto de eleitores em isolamento domina o quarto dia de campanha

O voto dos eleitores em isolamento dominou o quarto dia de campanha oficial para as legislativas, em que BE, CDS-PP, Livre e Iniciativa Liberal passaram pelo distrito de Setúbal, o quarto maior círculo eleitoral do país.No dia em que Portugal registou um novo número máximo diário de infeções com o vírus SARS-CoV-2, de mais de 52 mil casos, a ministra da Administração Interna anunciou que os eleitores em isolamento devido à covid-19 vão poder sair de casa para votar em 30 de janeiro.Francisca Van Dunem, que fez este anúncio depois de ter recebido o parecer pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), adiantou que o Governo irá recomendar uma hora específica para o voto dos eleitores em isolamento, provavelmente das 18:00 às 19:00.Em campanha em Beja, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, comentou esta decisão à saída de uma empresa agrícola, assinalando que a solução encontrada, no seu entender equilibrada, é uma recomendação e não uma imposição: "O horário está fixado na lei, a lei não pode ser alterada, é uma lei da Assembleia da República e, portanto, todos os cidadãos têm o direito a votar à hora que entenderem. O que é que o Governo pode fazer? É recomendar".Sobre uma possível situação de "dependência do PAN", rejeitada pelo histórico socialista Manuel Alegre, António Costa afirmou que o PS não cede nos "valores essenciais" e "só está dependente dos portugueses, não está dependente de mais ninguém".Em Viseu, o presidente do PSD, Rui Rio, considerou que um período de votação das 18:00 às 19:00 é um "espaço de tempo é muito curto" e pediu explicações ao Governo sobre por que motivo "não vai haver mesas específicas e próprias apenas para aqueles que estão confinados e, particularmente, aqueles que estão infetados".Rui Rio lançou uma farpa ao secretário-geral do PS por ter apontado o atual Presidente da República como uma garantia contra eventuais abusos de uma maioria absoluta, questionando: "Tem mais confiança no presidente Marcelo do que em Mário Soares, Jorge Sampaio ou Cavaco Silva?".Mais cedo, na Guarda, o presidente do PSD manifestou-se confiante de que o seu partido "vai recuperar um deputado" neste círculo eleitoral, onde em 2019 conseguiu um dos três eleitos.A caravana bloquista arrancou em Setúbal, onde a coordenadora do BE visitou um quartel de bombeiros, para os quais pediu meios e maior profissionalização, face às alterações climáticas, dirigindo críticas à direita que nega a "emergência climática" e ao PSD por querer "estender a área de eucalipto" em Portugal.No quarto maior círculo eleitoral, onde estão 18 deputados em disputa e nas últimas duas legislativas o BE elegeu dois, Catarina Martins contestou a maioria absoluta pedida pelo PS, argumentando que as eleições não servem para "votar em soluções de maiorias", mas em "programas para o país".Também em Setúbal esteve o presidente do CDS-PP, que começou o dia com uma visita o mercado do Livramento, onde pediu votos para "dar um bigode ao PS" e disse esperar ter "a alegria" de voltar a eleger neste círculo.À tarde, no Seixal, Francisco Rodrigues dos Santos considerou que o Governo agiu tarde em relação ao voto dos eleitores em isolamento e que "a montanha pariu um rato", insistindo que as eleições deveriam decorrer em dois dias, um para os isolados e outro para os restantes eleitores, para dar segurança às pessoas e evitar que o resultado das eleições possa "estar de certa maneira viciado".João Oliveira foi o protagonista da campanha da CDU, depois de João Ferreira ter testado positivo ao SARS-CoV-2 na terça-feira. No concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, o líder parlamentar do PCP defendeu que "há todas as condições" para estas legislativas decorrerem sem constrangimentos, quer para os isolados quer para os restantes eleitores, e que é preciso desdramatizar e confiar nos portugueses.Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, andou por Évora e à margem de uma visita ao canil municipal apelou ao Governo para alargar o horário de votação recomendado aos eleitores em isolamento devido à covid-19, considerando que "uma hora é insuficiente" para que se vote "sem ser em contexto de fila"."Não queremos é que a rainha da noite seja mais uma vez a abstenção", declarou.De manhã, em visita ao aeroporto de Lisboa, o presidente da Iniciativa Liberal distribuiu cheques fictícios de 1.200 euros à ordem da TAP para ilustrar os gastos do Estado com a companhia aérea, pelos quais criticou o Governo do PS. João Cotrim de Figueiredo propôs uma auditoria do Tribunal de Contas ao processo de nacionalização da TAP e defendeu a sua privatização "imediata e responsável".À tarde, durante uma ação de campanha em Almada, no distrito de Setúbal, o presidente e deputado único da Iniciativa Liberal mostrou-se satisfeito por os eleitores em isolamento poderem sair para votar em 30 de janeiro, mas lamentou que a decisão seja "tomada em cima da hora".Em Viseu, onde não se chegou a cruzar com o PSD, André Ventura, presidente e deputado único do Chega, também considerou que a solução anunciada pelo Governo "veio tarde" e sugeriu circuitos diferentes para diminuir o risco de contágio nas secções de voto.Rui Tavares, cabeça de lista do Livre pelo círculo eleitoral de Lisboa, visitou as salinas do Samouco, em Alcochete, no distrito de Setúbal, com a mensagem de que "a ecologia e a economia podem andar de mãos dadas". Questionado sobre a situação da TAP, respondeu que que a empresa deve ser pública, sustentável, lucrativa e com "valor social".Além de PS, PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP, PAN, Chega, Iniciativa Liberal e Livre - partidos que conseguiram representação parlamentar nas legislativas de outubro de 2019 -, concorrem às eleições de 30 de janeiro outras 12 forças políticas, num total de 21.Os outros partidos concorrentes são: Aliança, Ergue-te (ex-PNR), Alternativa Democrática Nacional (ex-PDR), PCTP-MRPP, PTP, RIR, MPT, Nós, Cidadãos!, MAS, JPP, PPM e Volt Portugal, que se estreia em legislativas.